إلزام أندية الدرجة الأولى باختبار “PCR” قبل الجولة الـ21

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، تعميمًا إلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تعميم لأندية الدرجة الأولى

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى.

ولفت في بيان رسمي إلى ضرورة وتقديم النتيجة موثقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه إلى أن هذا التعميم حرصًا على سلامة الجميع، ولذلك فإنه لن يُسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار سلبية.

اختتام الجولة الـ20 الخميس

ولن يتم تطبيق هذا التعميم خلال مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الذي انطلق، مساء أمس الاثنين بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره أُحد، والتي حسمها أصحاب الأرض بنتيجة 3/2.

وتُقام 4 مباريات اليوم، حيث يلعب الكوكب مع الثقبة، ويُلاقي عرعر فريق الحزم، ويواجه الطائي نظيره الخليج، ويلتقي النهضة مع الدرعية، وتُستكمل الجولة، غدًا، بـ4 لقاءات أيضًا بين العدالة وهجر، البكيرية والساحل، الجبلين ونجران، جدة والشعلة.

ومن المقرر أن تُختتم مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مساء يوم الخميس المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم ضد نظيره الفيحاء.







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