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إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. منح شخبوط بن نهيان وشاح الملك عبدالعزيز
نظير جهوده في تعزيز العلاقات السعودية الإماراتية

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. منح شخبوط بن نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

2021/02/14
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. منح شخبوط بن نهيان وشاح الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. منح شخبوط بن نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

جاء ذلك خلال استقبال سموه للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وعبر سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. منح شخبوط بن نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

 

 


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