إيفرتون يمنح مورينيو 3 أرقام سلبية

المواطن - مروة نبيل

نجح إيفرتون في تجاوز عقبة توتنهام هوتسبير بخماسية، ليمنح مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر من رقم سلبي في مسيرته التدريبية.

إيفرتون ضد توتنهام

ولعب إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير، مساء أمس الأربعاء، على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر السبيرز بنتيجة 5/4، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتُعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه المخضرم مورينيو بخماسية وتوديعه منافسات الكأس من أكبر مفاجآت البطولة، إلا أن “التوفيز” مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ظهروا بشكل مميز، في واحدة من أقوى مواجهات المسابقة حتى الآن.

وأحرز أهداف إيفرتون كل من؛ كالفيرت ليوين، جيلفي سيجوردسون وبيرنارد، بالإضافة إلى ثنائية للاعب ريتشارلسون، فيما سجل رباعية فريق توتنهام هوتسبير؛ إيريك لاميلا وهاري كين، بجانب هدفين للاعب دافينسون سانشيز.

أرقام سلبية في مسيرة مورينيو

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه المواجهة رقم 981 في مسيرة مورينيو التدريبية، إلا أنها المرة الأولى التي يستقبل فريق يدربه 4 أهداف ويُسجل رباعية أيضًا في المباراة ذاتها.

وتُعتبر مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير هي سادس مواجهة يستقبل فيها فريق يقوده مورينيو 4 أهداف أو أكثر خلال لقاء واحد، وتُعد هذه المباراة هي الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي التي تهتز شباكه برباعية منذ هزيمته أمام برادفورد بنتيجة 4/2 في يناير 2015.







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