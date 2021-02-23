استمرار التعليم عن بعد يعزز منظومة مكافحة كورونا

المواطن - محمد داوود - جدة

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أكد أستاذ علم الاجتماع التربوي البروفيسور محمود كسناوي لـ” المواطن“، أن استمرار التعليم عن بعد إلى نهاية العام الدراسي هو قرار صائب يعزز الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، مبينًا أن ذلك يجسد حرص ولاة الأمر على سلامة وصحة أفراد المجتمع باعتبار الكادر التعليمي يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

مواصلة التدابير الاحترازية

وتابع قائلًا: “إن قرار استمرار التعليم عن بعد يشجع أفراد المجتمع في استمرار تلقي التعليم وعدم الانقطاع عنه في ظل استمرار جائحة كورونا في المملكة، ورغم وصول التطعيمات ومواصلة التدابير الاحترازية إلا إن القرار الحكيم من ولاة الأمر وضع صحة وسلامة المواطن أولًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم تبادر به العديد من الدول التي بدأت التعليم حضوريًا وبدأت تواجه الآن مشكلة انتشار المرض”.

التعليم عن بعد ورهان الوعي المجتمعي

وخلص البروفيسور كسناوي إلى القول: لا بد أن يدرك المجتمع دوره ومسؤوليته نحو تحديات كورونا من خلال الوعي بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، فالالتزام الآن بكامل الإرشادات والتعليمات الخاصة أصبح مضاعفًا.

وأوضح أن المسؤولية الأكبر في هذه المرحلة تقع على عاتق أفراد المجتمع، لأن الدولة قامت بالعديد من المبادرات وكثفت جهودها منذ بداية ظهور هذا الوباء في توعية الجميع، وتعريفهم بسبل الوقاية وكيفية التعامل الاحترازي معه، وأصبح الآن الرهان على وعي المجتمع، والتزامه في تجاوز هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الوعي المجتمعي هو خط الحماية الأول والرئيسي في مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتجاوز هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، وقد أثبت مجتمعنا السعودي على أنه مجتمع على قدر كبير من الوعي ومدرك لكل التحديات والصعوبات وكيفية التغلب عليها.

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