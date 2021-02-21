استياء من عقوبة حمدالله واستذكار لما فعله رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعه

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عبر مجموعة من جمهور النصر عن استيائهم من عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل لجنة الانضباط، وذلك قبل مواجهة الهلال في الديربي.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم النجم المغربي 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله للقميص مع أحد لاعبي التعاون خلال مباراة النصر والتعاون الماضية، وهو ما خالف الإجراءات الاحترازية.

مقارنة بين واقعة حمدالله ورئيس الهلال

واستشهد أحد المشجعين عبر “تويتر” بصورة احتضن فيها فهد بن نافل رئيس الهلال، نجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز خلال لقاء بين الهلال والفيصلي ببطولة الدوري بالموسم الماضي، مؤكدًا على وجود مخالفة للإجراءات الاحترازية بهذه الصورة، ولكن اللجنة لم تصدر أي قرار بحق رئيس الهلال أو اللاعب جوميز.

كما أثار قرار الانضباط، استياء الجمهور النصراوي حيث أكدوا على أن هذا قد يفقد حمدالله تركيزه أمام الهلال، كون المباراة في غاية الأهمية للفريق النصراوي الذي يُعاني بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الانضباط تُعاقب حارس التعاون مع نجم النصر

وأصدرت لجنة الانضباط أيضًا، قرارًا بتغريم البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون غرامة قدرها 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله لقميصه وهو ما يُخالف الإجراءات الاحترازية.

وكان اللاعب المغربي حمدالله تعرض لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

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