المواطن - متابعة

أوقفت السلطات السودانية، يوم أمس الأحد، الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.

اعتقال خال عمر البشير:

ومصطفى رئيس حزب “منبر السلام العادل” الإسلامي وقيادي سابق بحزب “المؤتمر الوطني” المنحل، الذي كان حاكمًا بعهد البشير (1989 – 2019).

وقال نجله عبدالله الطيب مصطفى: “قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم؛ بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)”.

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