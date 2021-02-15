المواطن - متابعة
أوقفت السلطات السودانية، يوم أمس الأحد، الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.
اعتقال خال عمر البشير:
ومصطفى رئيس حزب “منبر السلام العادل” الإسلامي وقيادي سابق بحزب “المؤتمر الوطني” المنحل، الذي كان حاكمًا بعهد البشير (1989 – 2019).
وقال نجله عبدالله الطيب مصطفى: “قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم؛ بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)”.
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