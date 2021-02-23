اقتراح يوفر آلاف الجرعات من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

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بينما يصطف الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، يكافح مسؤولو الصحة لتلبية الطلب المتزايد، نتيجة نقص الإمدادات.

وفي تصريحات لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت ميلاني ماسيا وايت، مديرة الصيدلة في مؤسسة “إينوفا” الطبية، وهي شبكة مستشفيات غير ربحية مقرها في شمال ولاية فيرجينيا: إن اللقاح أصبح “أكثر قيمة من الذهب السائل”.

التجميع:

ويؤكد بعض الصيادلة أن حلًّا بسيطًا يمكن أن يؤدي إلى توفير تطعيمات إضافية لآلاف الأشخاص كل أسبوع، لكن إدارة الغذاء والدواء تقف في طريق ذلك.

يقوم المقترح على ما يسمى بـ”التجميع”، وهو ليس مفهومًا جديدًا، إذ يلجأ إليه الصيادلة تقليديًّا، في كل شيء، سواء فيما يتعلق بلقاحات الإنفلونزا، أو بعض أدوية العلاج الكيماوي، أو المضادات الحيوية، ويقوم على تجميع ما تبقى في قارورة لقاح ودمجه مع ما تبقى في قارورة أخرى، لإنتاج جرعة كاملة.

قعر القارورة:

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إينوفا”، الدكتور ستيفن جونز لشبكة “إن بي سي نيوز”: إن ما يتبقى في قعر القارورة ليس كثيرًا، “ولكن في النهاية، وبشكل إجمالي، يضاف هذا إلى الكثير من الجرعات التي ينتهي بها الأمر إلى الهدر، ولا يُسمح لنا باستخدام هذا اللقاح الإضافي”.

وأضاف جونز: “في بعض الأحيان تتبقى في قعر القارورة جرعة كاملة تقريبًا، ومن المفجع أن ندع ذلك يذهب هباء”.

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