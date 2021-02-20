الأرصاد : أمطار رعدية على نجران حتى الـ9 مساء

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكون الضباب.

سرعة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد تحذر من طقس نجران

كما نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.