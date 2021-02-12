الأهلاويون يدعمون مروان محسن

المواطن - مروة نبيل

تعرض مروان محسن لانتقادات قوية من جماهير النادي الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستواه بشكل لافت؛ قبل أن يخرج نجوم الكرة والمشجعون ليدعموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محسن يبتعد عن مستواه

ويُعاني مروان محسن من تراجع المستوى والابتعاد عن هز الشباك مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الجماهير لمهاجمة اللاعب، وطلب البعض باستبعاده من التشكيلة الأساسية أو خروجه على سبيل الإعارة لأي فريق آخر.

كما أعربت الجماهير عن استيائها من خروج المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة إلى صفوف سيراميكا كيلوباترا، والإبقاء على محسن البعيد تمامًا عن مستواه، وضمه إلى قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.

الجماهير تدعم مروان محسن

وشارك مروان محسن كبديل في مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز فريقه بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

وسدد مروان محسن الركلة الترجيحية الثالثة لفريقه بشكل جيد، إلا أنها اصطدمت بالقائم وخرجت بعيدًا، لتظهر عليه علامات الحزن، وعلى الرغم من فوز الأهلي بعد تألق حارس مرماه محمد الشناوي، ولكنه ظل في منتصف الملعب، ما أثار تعاطف الجماهير معه.

ونشر نجم النادي الأهلي المصري مؤمن زكريا عبر حسابه على “تويتر”، صورة للاعب محسن وهو في منتصف الملعب بمفرده وسط احتفالات اللاعبين بالميدالية البرونزية، واكتفى بالتعليق: “مروان محسن” في إشارة إلى دعمه، وانهالت التعليقات التحفيزية له.

ودشنت الجماهير هاشتاق ادعم مروان محسن على “تويتر”، وقال مصطفى: “ربنا يوفقك في اللي جاي يا بطل”، وتابع محمود محمد: “اللي جاي أحسن إن شاء الله”، وكتب الشربيني: “بحبك والله يا مروان راجل وبتكافح على كل كورة.. شكرًا ليك”.

وعلقت غادة السيد قائلة: “رغم الفوز كله جري يحتفل إلا هو، مروان محسن والله محتاج دعم نفسي”، وكتبت هدى: “الحياة دائمًا ما تعصف بنا قف مجددًا ولا تستسلم فتستطيع ذلك”، وقالت إيمان: “شخص في قمة الاحترام ويستاهل كل خير ربنا يجبر بخاطرك يا مروان”.

وفي السياق ذاته، حرص محسن على شكر من دعموه عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اليوم الجمعة، وقال: ” الحمد لله على شيء .. شكرًا لاعبين الأهلي الرجالة .. شكرًا جمهور الأهلي العظيم .. القادم أفضل بإذن الله”.







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