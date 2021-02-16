الأهلي قد يفقد ميتريتا 4 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

يغيب الروماني ألكسندر ميتريتا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ميتريتا يغيب عن الأهلي

وكان ميتريتا قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد، وسقط على أرضية الملعب متأثرًا بإصابته، وحاول العودة مرة أخرى، ولكنه لم يستطع، ليشارك عبدالرحمن غريب بدلًا منه عند الدقيقة 20، ولفت الأهلي إلى أنه قد يغيب لـ3 أسابيع.

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها ميتريتا أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى شهر كامل، خاصة أن الالتواء الذي تعرض له أدى إلى وجود تمزق فقط في رباط اللاعب، دون أن يُصاب بالقطع.

ومن المقرر أن يبدأ ميتريتا برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، حيث يُعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور المصري خالد محمود برنامجًا طبيًا، قبل أن ينتقل إلى اللياقي استعدادًا للعودة إلى التدريبات.

ويتوقع غياب النجم الروماني عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام العين، الشباب والفيصلي، على أن تكون عودته ضد ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره العين، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

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