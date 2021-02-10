الأهلي والاتحاد “حبايب” في فبراير

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا الخميس، ديربي الأهلي والاتحاد الذي ينطلق على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في جدة.

وقبل مواجهة الغد فقد سبق للأهلي وأن واجه الاتحاد في 20 مباراة في شهر فبراير، حيث فاز الأهلي في 5 وفاز الاتحاد في 5 مواجهات وكان التعادل حاضرًا بينهما في 10 مباريات.

الأهلي يحقق الفوز الأول في فبراير أمام جاره:

ويعود أول لقاء أُقيم بين الأهلي والاتحاد في فبراير لعام 1981 ميلاديًّا حيث التقيا بالدوري وفاز الأهلي 2/ 1، بينما تعادل الفريقان لأول مرة في فبراير بعام 1983 بنتيجة هدف لكل فريق.

وبعام 1986 نجح العميد في تحقيق الفوز الأول بشهر فبراير بعد أن فاز على الأهلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي بينما انتهت مباراة الإياب في الشهر ذاته بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي شهر فبراير من عام 1987 تعادل الأهلي والاتحاد بدون أهداف، وفي المباراة الثانية بنفس الشهر وكانت في بطولة الدوري انتهت بفوز الأهلي 2/ 1.

وخلال الفترة من عام 1992 حتى عام 1999، لعب الأهلي مع الاتحاد في 8 مباريات حيث تعادلا في 4 مباريات وفاز الأهلي مرتين والاتحاد مرتين في شهر فبراير خلال الفترة المذكورة.

وبحلول فبراير من عام 2001 لعب الفريقان في الدوري وتعادلا 1/ 1، لينجح الاتحاد في الفوز في فبراير 2005 بنتيجة 3/ 2 على الأهلي.

آخر نتائج بين الأهلي والاتحاد بفبراير من 2011 حتى 2018:

وفي فبراير من عام 2011 لعب الاتحاد مع الأهلي حيث فاز الاتحاد في مباراة وكان التعادل حاضرًا بينهما في لقاء في فبراير من عام 2013.

وفي عام 2017 نجح الأهلي بتحقيق فوز عريض على الاتحاد برباعية لهدف في فبراير من العام ذاته، بينما كان التعادل السلبي حاضرًا بينهما في فبراير 2018.







شارك الخبر