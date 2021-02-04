الأهلي يستهدف رقمًا غائبًا منذ 2018 بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجنب الخسارة ضد الوحدة، وتحقيق رقم مميز في مسيرته ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يبحث عن رقم غائب

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش لإتمام سلسلة عدم الخسارة في 5 مباريات متتالية خلال موسم واحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 2018.

وتجنب الأهلي الخسارة في آخر 4 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل سلبيًا ضد الهلال وإيجابيًا مع الباطن، وفاز على أبها بثلاثية دون رد، وتجاوز الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

وكانت آخر أطول مسيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دون تلقي هزيمة في موسم 2018/ 2019، حيث قد منافسات الموسم تعادل مع التعاون في المباراة الافتتاحية، و4 انتصارات أمام أُحد، الحزم، الباطن والفيصلي، قبل أن يخسر بسداسية ضد الاتفاق.

الراقي يواجه الوحدة غدًا

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.







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