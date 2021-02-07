الأولمبية تؤجل موعد إعلان القوائم النهائية لـ 14 فبراير

المواطن - محمد سمعه

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية بـ اللجنة الأولمبية السعودية، تأجيل موعد إعلان القوائم النهائية ليوم الأحد المقبل 14 فبراير وذلك تحقيقًا لضوابط التباعد الاجتماعي.

كما أكدت اللجنة في بيان لها عبر حسابها في “تويتر” أن عقد الجمعية العمومية والاقتراع سيكون عن بُعد ومن خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات.

وتم تحديد موعد الاقتراع ليكون يوم الاثنين 22 فبراير بالنسبة لانتخابات اتحادات كرة الطاولة والسباحة والتنس والكاراتيه وألعاب القوى، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 23 فبراير ليكون موعد اقتراع الانتخابات لاتحادات الدراجات وكرة الطائرة وكرة اليد والسلة والتايكوندو.

وأتت هذه القرارات من لجنة الانتخابات بـ اللجنة الأولمبية بناءً على البيان الصادر من وزارة الداخلية المتضمن إيقاف كافة المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات وما في حكمها لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.







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