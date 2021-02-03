الإصابة تبعد حسين الشويش عن الرائد 15 يومًا

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب حسين الشويش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد ضمك مؤخرًا.

حسين الشويش يغيب للإصابة

وكان حسين الشويش قد تعرض للإصابة خلال مباراة الرائد ضد ضمك التي حسمها فريقه بنتيجة 4/2، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 28، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسين الشويش تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وسيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من 10 إلى 15 يومًا.

وسيخضع حسين الشويش لبرنامج تأهيلي طبي، ويؤدي بعد ذلك برنامجًا لياقيًا قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية والمباريات الرسمية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وسيغيب الشويس عن مباراتي الرائد ضد الشباب والباطن ضمن منافسات الجولتين الـ17 و18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد يمتد غيابه إلى مواجهة الوحدة بالجولة الـ19.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ويطمح كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب بـ32 نقطة.







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