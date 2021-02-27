الإمارات تؤيد أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي وترفض التدخل في شؤون المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت الإمارات تأييدها التام لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير المسيس الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله.

وبحسب بيان الخارجية الإماراتية نشرته وكالة وام الرسمية أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.