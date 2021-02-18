الاتحاد يحول تأخره ضد التعاون لفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحويل العميد تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

التعاون ضد الاتحاد

وبدأت مباراة التعاون ضد الاتحاد بشكل سريع، وضغط سكري القصيم منذ الدقائق الأولى بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16 عن طريق لاعبه عبدالله ساني.

وتلقى عبدالله ساني كرة مميزة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة، ولم ينجح حارس المرمى مارسيلو غروهي في التصدي لها، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد مرور 16 دقيقة، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وانتفض لاعبو العميد بهدف الهدف، وكاد عبدالإله الماكي أن يُسجل التعادل عند الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته اصطدمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم التعاون بهدف نظيف.

العميد يقلب الطاولة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49، حيث تلقى تمريرة مميزة من هارون كمارا داخل منطقة الجزاء، ليُسدد الكرة بقوة ويهز الشباك.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد هدف التعادل، ومرر فهد المولد كرة مميزة سددها حمد آل منصور بقوة وفشل حارس المرمى كاسيو أنجوس في إمساكها لتصطدم به وتهز شباكه بالهدف الثاني عند الدقيقة 67.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف آخر، إلا أنهما لم يتمكنا من هز الشباك مجددًا، لتنتهي مباراة التعاون ضد الاتحاد بفوز العميد بنتيجة 2/1، ليحصد 3 نقاط هامة.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ليُعزز تواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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