الاتفاق يخسر خدمات رايس مبولحي 7 أيام

المواطن - مروة نبيل

تخلف حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي عن مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى الرياض، لعدم تعافيه من الإصابة بشكل نهائي حتى الآن.

رايس مبولحي يغيب

وكان رايس مبولحي قد تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، مطلع يناير الماضي، قبل مباراة الاتفاق ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ رايس مبولحي مؤخرًا في أداء تدريبات بشكل منفرد، وأكدت مصادر لـ”الرياضية” أن الحارس الجزائري يحتاج إلى 7 أيام في البرنامج التأهيلي حتى يعود إلى المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

وأضافت: “الفحوصات التي خضع لها رايس مبولحي أكدت حاجته إلى استكمال البرنامج العلاجي، حيث يخضع لتدريبات انفرادية وأيضًا حصص لياقية في صالة الألعاب في النادي. وتبدو مشاركته في مباراة الفتح الجولة المقبلة دوريًّا مستحيلة، نظير احتياجه إلى البرنامج وعدم الجاهزية الكاملة”.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الاتفاق لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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