الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخريطة الإصابات بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض

تنظم وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 16”.

ويستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالفيروس التاجي.

ويناقش المؤتمر لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية والوضع العالمي، فضلًا عن الإجابة عن أبرز الاستفسارات وعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

مستجدات كورونا في المملكة:

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله.

كما تم تسجيل (382) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,745) حالة ولله الحمد.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2489) حالة، من بينها (510) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في المملكة إلى (374961) حالة، توفي منهم (6457) حالة.

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