الانضباط تستمع لأقوال خالد البلطان وسيبا

المواطن - مروة نبيل

استدعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان ونجم فريقه، البرازيلي سيبا.

خالد البلطان وسيبا أمام لجنة الانضباط

وأشار حساب “الشرق الأوسط – رياضة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن خالد البلطان وصل مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمفرده عند الساعة 4:15، وغادره عند الساعة الخامسة مساءً بعدما أدلى بكل ما لديه أمام لجنة الانضباط.

ولفت إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سيبا وصل إلى الاتحاد السعودي بصحبة مترجم النادي، وغادره عند الساعة 5:40 مساءً، بعد استجوابه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

ويُعد خالد البلطان أحد العناصر الأساسية في أزمة مباراة النصر والشباب، حيث اتهم المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي، حسين عبدالغني بتوجيه ألفاظ عنصرية ضد لاعب فريقه، قبل أن يرد عليه في المشادة التي رصدتها كاميرات الناقل التلفزيوني.

إيقاف عبدالغني ومنع البلطان 15 يومًا

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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