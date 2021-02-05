البحرين: تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الجمعة، تطبيق جملة من الإجراءات الصحية التي تهدف إلى كبح انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، فإن الفريق الوطني الطبي عقد اجتماعًا للوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

وبناء على الاجتماع الذي جرى برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عقد الفريق الوطني الطبي، تم الإعلان عن عدة قرارات.

العمل من المنزل:

وتنص الإجراءات على تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية، وتكون بنسبة 70 في المائة كحد أقصى من عدد الموظفين.

وتشمل القرارات إغلاق القاعات الرياضية الداخلية الخاصة والمسابح مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصًا، فضلًا عن تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

وحثت الإجراءات على إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصًا.

البحرين تتصدى لكورونا:

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين أن القرارات تساهم في رفد جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.







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