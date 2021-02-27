البرلمان العربي : نرفض المساس باستقلالية القضاء السعودي وسيادة المملكة

المواطن - الرياض

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عبر البرلمان العربي عن رفضه المساس بسيادة السعودية وقيادتها منتقدًا التقرير المسيس الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

البرلمان العربي يؤيد موقف السعودية

وقال البرلمان في بيان له إنه يؤيد بيان الخارجية السعودية بشأن تقرير الكونغرس المسيس ويرفض كل ما من شأنه المساس باستقلالية قضاء المملكة.

السعودية ترفض الابتزاز

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بياناً بشأن ما تم تداوله في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

وأِشارت الخارجية إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

‎وأكدت على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامٌ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.

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