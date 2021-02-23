البليهي: خسرنا ديربي الرياض بأخطاء بسيطة

المواطن - مروة نبيل

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، أن الزعيم خسر ديربي الرياض ضد النصر بأخطاء بسيطة، مطالبًا اللاعبين بنسيان المباراة والتركيز في المواجهات المقبلة.

علي البليهي – لاعب #الهلال :

خسارتنا في مباراة اليوم كانت 3 نقاط لا أكثر، حاولنا التعديل في الشوط الثاني لكن التوفيق حال دون ذلك. #النصر_الهلال pic.twitter.com/fgzhH7DmOZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 23, 2021

البليهي يُعلق على خسارة ديربي الرياض:

وعلق علي البليهي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “الحمد لله على كل حال، مبروك لهم وهارد لك لنا، استحوذنا على مجريات المباراة، وبأخطاء بسيطة خسرنا بهدف”.

وتابع: “خسارنا 3 نقاط لا أكثر، وحاولنا التعديل في الشوط الثاني، لكن التوفيق حال دون ذلك في الفرص التي سنحت لنا، وعلينا نسيان ما حدث والتفكير فيما هو قادم، وتعويض ما حدث الليلة”.

وبشأن جاهزيته بنسبة 100% لديربي الرياض بين النصر والهلال، علق علي البليهي قائلًا: “طبعًا، كنت جاهزًا بصورة كاملة، ولن ألعب إلا وأنا جاهز، والحمد لله أنا في أتم الجاهزية”.

الهلال يخسر ضد النصر:

ولعب الهلال ضد النصر على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وبعد الديربي اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 28 نقطة يتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

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