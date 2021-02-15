التعاون يُناقش أخطاء التحكيم مع تريساكو

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس نادي التعاون، علي الشايعي، اليوم الاثنين، برئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو.

تريساكو يُناقش حالات تحكيمية مع مسؤولي التعاون:

وشهد الاجتماع حضور المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمشرف العام على الفريق الأول فهد المحيميد، وعضوي مجلس الإدارة عبدالعزيز الروضان ومحمد الفهاد، بالإضافة إلى عضو لجنة الحكام، عصام القحطاني.

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، والتي أثرت على نتائجه.

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة النادي، شكره وتقديره لرئيس لجنة الحكام على هذه الزيارة والتواصل مع الأندية والاستماع لوجهة نظر المسؤولين فيها، أملًا في الوصول مستقبلًا إلى حلول تُساهم في تطوير الحكام وتحد من الأخطاء التي قد تؤثر على نتائج المباريات.

وكان تريساكو وإداري لجنة الحكام، عصام القحطاني، قد زارا اليوم أيضًا مقر نادي الرائد، وتم مناقشة الأخطاء التحكيمية التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سكري القصيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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