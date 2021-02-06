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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الرابع
لمختلف المراحل الدراسية

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الرابع

2021/02/06
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الرابع
المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني والمرحلة الابتدائية التعليم المستمر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦ youtube.com/dorosien

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) المرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس والبرنامج الاختياري) من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 1 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 2 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 3 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 4 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 5 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 6 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 7 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 8 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 9 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 10 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 11 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 12 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 13 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 14 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 15 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 16 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 17 الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 18


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