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التفاصيل الكاملة وراء العثور على أحد مدربي الهلال السابقين ميتًا
فارق الحياة عن عمر يناهز الـ53

التفاصيل الكاملة وراء العثور على أحد مدربي الهلال السابقين ميتًا

2021/02/27
الساعة 8:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التفاصيل الكاملة وراء العثور على أحد مدربي الهلال السابقين ميتًا ديس مكالينان المصدر - extra.ie
المواطن - محمد سمعه

العناوين الفرعية
1 مدرب حراس الهلال السابق عُثر عليه ميتًا بشقته:
2 مسيرة مكالينان مع الزعيم ومنتخبي كولومبيا وأمريكا:

كشفت تقارير إعلامية أيرلندية، تفاصيل العثور على الأيرلندي ديس مكالينان مدرب حراس المرمى الأسبق في نادي الهلال، ميتًا، أمس الجمعة.

مدرب حراس الهلال السابق عُثر عليه ميتًا بشقته:

وقال موقع The 42 الأيرلندي: إن مكالينان عُثر عليه ميتًا في شقته بأيرلندا، حيث فارق الحياة عن عمر يُناهز الـ53 سنة، حيث عانى من ضغوط نفسية خطيرة قبل وفاته.

وأُصيب مكالينان بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، وعُزل في منزله حيث لم يشاهده أحد خارج منزله منذ 3 أشهر تقريبًا، حتى مات أمس الجمعة، وعُثر عليه ميتًا في شقته.

ديس مكالينان مدرب حراس مرمى الهلال السابق
المصدر – futbolete

مسيرة مكالينان مع الزعيم ومنتخبي كولومبيا وأمريكا:

وسبق لـ مكالينان أن عمل كمدرب لحراس المرمى في نادي الهلال خلال الفترة من 2011 حتى 2017، ثم عمل مدربًا لحراس المرمى في منتخب كولومبيا خلال الفترة من 2019 حتى 2020.

كذلك سبق للمدرب الراحل تدريب حراس مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تحت سني 18 و 20 سنة.

ديس مكالينان
ديس مكالينان

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