التفاصيل الكاملة وراء العثور على أحد مدربي الهلال السابقين ميتًا

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أيرلندية، تفاصيل العثور على الأيرلندي ديس مكالينان مدرب حراس المرمى الأسبق في نادي الهلال، ميتًا، أمس الجمعة.

مدرب حراس الهلال السابق عُثر عليه ميتًا بشقته:

وقال موقع The 42 الأيرلندي: إن مكالينان عُثر عليه ميتًا في شقته بأيرلندا، حيث فارق الحياة عن عمر يُناهز الـ53 سنة، حيث عانى من ضغوط نفسية خطيرة قبل وفاته.

وأُصيب مكالينان بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، وعُزل في منزله حيث لم يشاهده أحد خارج منزله منذ 3 أشهر تقريبًا، حتى مات أمس الجمعة، وعُثر عليه ميتًا في شقته.

مسيرة مكالينان مع الزعيم ومنتخبي كولومبيا وأمريكا:

وسبق لـ مكالينان أن عمل كمدرب لحراس المرمى في نادي الهلال خلال الفترة من 2011 حتى 2017، ثم عمل مدربًا لحراس المرمى في منتخب كولومبيا خلال الفترة من 2019 حتى 2020.

كذلك سبق للمدرب الراحل تدريب حراس مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تحت سني 18 و 20 سنة.

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