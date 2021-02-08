الجزيرة يستعيد ذكريات 2009 لدعم الأهلي المصري

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الجزيرة الإماراتي على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قبل مباراته ضد بايرن ميونخ الألماني، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين.

الجزيرة يدعم الأهلي المصري:

ونشر نادي الجزيرة الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء مشاركة الفريق الأول لكرة القدم ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات كأس العالم للأندية عام 2009.

وعلق على الفيديو قائلًا: “حظ موفق للنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية الليلة، وإليكم القليل من الإلهام عندما سجل فرناندو بايانو، هدفا ضد بايرن ميونخ في 2009”.

ويلعب الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ على ملعب إستاد الريان “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وسط حضور جماهيري يصل إلى 13 ألف مشجع بإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ هي الثانية للفريق المصري، حيث لعب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، ونجح في الفوز عليه بهدف دون رد سجله حسين الشحات، فيما تُعتبر هذه المواجهة هي الأولى لبطل أوروبا.

تشكيل الأهلي ضد بايرن ميونخ:

وجاء تشكيل الأهلي ضد بايرن ميونخ كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي ضد بايرن ميونخ كل من؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.







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