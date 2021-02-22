الجمارك ترد على معلومات خاطئة بشأن ضوابط استيراد المركبات للأفراد

المواطن - الرياض

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ردت الجمارك السعودية على تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.

ضوابط استيراد المركبات للأفراد:

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع “خصوصي” كل 3 سنوات.

وشددت على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.

الجمارك توضح التفاصيل:

وأوضحت أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، ولمعرفة المزيد حول استيراد المركبات يرجى زيارة الرابط التالي: هنا.

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