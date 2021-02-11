المواطن - الرياض

أكدت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية.

وأضاف الخارجية الأمريكية: “سنساعد حليفتنا السعودية في المجالات الدفاعية”.

وتابعت “نسعى لتخفيف معاناة اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين”، مؤكدة أن العقوبات على قادة الحوثيين باقية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع السعودية ضد التهديدات التي تواجهها.

وأكد البنتاجون أن السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي وهي شريكة في مواجهة الإرهاب، وفقًا لـ”العربية”.

البيت الأبيض يدين هجمات الحوثي

وكان البيت الأبيض، قد أدان مساء أمس الأربعاء، عن إدانته هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال البيت الأبيض، معلقًا على هجوم الحوثيين على مطار أبها: إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدف لإطالة أمد الأزمة.

اعتراض صاروخ باليستي

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.







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