الدويش ينتقد النصر بسبب حمدالله

المواطن - مروة نبيل

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انتقد الإعلامي محمد الدويش إدارة نادي النصر؛ بسبب تصرفات نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال الفترة الماضية.

الدويش غاضب من تصرفات حمدالله:

وعلق محمد الدويش على الأوضاع في العالمي، قائلًا: “حين يصبح اللاعب هو المدرب والمدير فلا تنتظر فريقًا منافسًا حتى لو عاد في بعض المباريات.. هذا ما يحدث في النصر“.

وتابع الدويش منتقدًا تصرفات مهاجم الفريق المغربي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اللاعب يجب أنْ يعود لاعبًا من وليد عبدالله حتى حمدالله”.

وكان المتحدث الإعلامي السابق باسم النصر، سعود الصرامي، قد أكد أن المدرب ألين هورفات اتخذ قرارًا بإبعاد حمدلله عن المشاركة في الديربي؛ نظرًا لانخفاض مستواه وغيابه عن هز الشباك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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