الرد المتوقع من السومة والعويس بعد عقوبة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، معاقبة كل من السوري عمر السومة والحارس محمد العويس نجمي الراقي، بعد التصريحات التي أدلى بها الثنائي عقب الخسارة من الشباب بثلاثية دون مقابل.

وكان السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس أبديا حزنهما على خسارة الأهلي ضد الشباب أول أمس الاثنين، مؤكدين أن النادي يعيش وضعًا مأساويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبوا الجماهير بعدم الغضب.

وبسبب إصرار إدارة الراقي على معاقبة الثنائي، قد يضطر النجمين لإعلان الرحيل عن الراقي في صيف العام الجاري، خاصة أن السومة كان ارتبط اسمه بالرحيل كثيرًا عن الراقي قبل أن يُجدد عقده لعام 2024، بينما تحدثت تقارير عن وجود اهتمام من النصر لضم الحارس محمد العويس، بعدما ألمح الأخير لذلك بإعطاء قفازيه لحارس ناشئ في نادي النصر.

الأهلي لم يدفع مهر الفوز بـ الدوري !

وتحدث عمر السومة بعد خسارة فريقه قائلًا: “الفوز بالدوري يحتاج مهرًا، وما هو لم يقدمه الأهلي ولا حتى ربعه، ويجب على الجماهير أن تدرك ذلك؛ حتى لا تغضب بسبب هذه الخسائر التي يتعرض لها الفريق”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “المنافسة على الدوري تتطلب مقومات خاصة، لا يملك الراقي، منها شيئًا، بل إن الوضع مأساوي بالنادي، وكل ما يحققه الفريق بجهود اللاعبين والمدرب فقط”.

مشاكل النادي أكبر من اللاعبين:

وفي السياق ذاته، علق محمد العويس على خسارة الأهلي ضد الشباب قائلًا: “الدوري له مهر ونحن لم نقدمه، كل شيء واضح وصريح، نحن نكافح ونفعل ما نستطيع فعله، لكن المشاكل أكبر من اللاعبين”.

وواصل حارس المرمى الأهلاوي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من الصعب وضع اللوم على اللاعبين، الكل يعمل بجد ويحاول خلال المباريات، وسنستمر في المحاولة، لكن لابد من عمل منهجي وثابت”.

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