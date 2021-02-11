السجن 14 عامًا ومصادرة 10 ملايين ريال لتشكيل عصابي

المواطن - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أنهت تحقيقاتها في 4 قضايا جنائية تتعلق بتهريب أموال خارج المملكة، ووجهت الاتهام لـ 5 وافدين من جنسيات مختلفة، بحيازة ونقل وتهريب أموال غير مشروعة المصدر عن طريق إخفائها في قاعدة حقيبة سفر، وعلب للحلويات وجيوب سرية في الملابس، ومحاولة الخروج بها عبر المطارات.

لائحة بالأدلة والقرائن

وأوضح المصدر أن الادعاء العام قدم لائحة دعوى عامة تضمنت عددًا من أدلة الإدانة والقرائن الموصلة، انتهت بصدور أحكام بحقهم مُكتسبة للقطعية بلغ مجموعها السجن لمدة 14 عامًا، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم البالغة قرابة 10 ملايين ريال، وغرامات بلغت 80 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في تلك الجرائم، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبات المقررة.

حرب على الفساد

وختم المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة تتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، وتؤكد على الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة لمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين.







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