السويلم: قسوة النصر مؤلمة إذا حضرت روح أبطالنا بالميدان

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، سعود السويلم، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي على حساب الهلال.

السويلم يُعلق على فوز النصر بالسوبر:

وقال السويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف ألف مبروك لجماهير العالمي تحقيق البطولة 45 بكل استحقاق، قسوة النصر مؤلمة إذا حضرت روح أبطالنا في الميدان”.

وتابع تغريدته عبر “تويتر” قائلًا: “شكرًا للدكتور صفوان السويكت وللجهاز الإداري والفني واللاعبين، والرجل الوفي حسين عبدالغني.. شكرًا للداعمين العاشقين الرمز الأمير خالد بن فهد والعزيز الغالي عبدالعزيز بغلف”.

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد تعرضت لانتقادات قوية في بداية الموسم، وطالب البعض بعودة سعود السويلم مجددًا، بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن ينتفض مؤخرًا ويحقق انتصارات متتالية ويتوج بكأس السوبر.

النصر بطل كأس السوبر:

ولعب الهلال ضد النصر على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجله؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول فريق يتوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 لصالحه عقب تفوقه على التعاون، فيما حصد هذه النسخة على حساب الهلال.

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