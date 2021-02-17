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الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا
بعد ثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا

2021/02/17
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 تعقيم المساجد:
2 الشؤون الإسلامية تحذر من التراخي:

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها تواصل تعقيم المساجد التي يتم إغلاقها مؤقتًا لثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا في إطار العناية ببيوت الله وتوفير أعلى معايير الأمان لمرتاديها.

تعقيم المساجد: 

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، كما نشرت لقطات تبين عملية تعقيم المساجد.

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - المواطن

الشؤون الإسلامية تحذر من التراخي: 

ودعت الشؤون الإسلامية المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - المواطنالشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - المواطن الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - المواطن


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