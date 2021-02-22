الشؤون الخارجية بالشورى تبحث تعزيز العلاقات مع مستشارين بالسفارة الأمريكية 

المواطن - الرياض

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي اجتماعًا اليوم في مقر المجلس، بحضور وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض يتقدمهم مستشار الشؤون السياسية في السفارة بالنيابة آدم زربينولبوس، والمسؤول السياسي في السفارة جوناثان بينولي, وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية.

لجنة الشؤون الخارجية تؤكد عمق العلاقات السعودية الأمريكية

وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالوفد الزائر، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، حيث استعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في شتى المجالات.

مهام اللجنة

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات التي تحال لها من تقارير الأداء السنوية للجهات المتعلقة بالشأن الخارجي كما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية كما تعقد اجتماعات مع الوفود الدبلوماسية تجسيدًا لدور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

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