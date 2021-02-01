الشباب بطل قادم والبلطان مهندس صفقات

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، في ظل التدعيمات المميزة التي قامت بها الإدارة برئاسة خالد البلطان.

إشادة بمستوى الشباب:

ونال أداء الليوث إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية، وقال مساعد العصيمي: “إدارة الشباب تعمل (صح).. وقريبين من تحقيق لقب الدوري”.

وعلق منيف الحربي على أداء الليوث هذا الموسم، قائلًا: “الليوث سيكون بعيد عن الإرهاق، ورُبما يحدث العديد من القفزات خلال الفترة المقبلة”، وأضاف حسن عبدالقادر: “الشباب بطل قادم”.

وفي السياق ذاته، علق خالد الزيد على صفقات الفريق هذا الموسم، قائلًا: “خالد البلطان مهندس صفقات الشباب.. المهاجم إيغالو هداف البطولة الإفريقية مؤخرًا، وهو إضافة للدوري ولليوث”.

ويعيش الليوث فترة من الاستقرار الإداري والفني، بجانب الصفقات المميزة التي تعاقدت معها إدارة خالد البلطان هذا الموسم، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيز، حيث يُعتبران من أبرز لاعبي الدوري وليس النادي فقط.

الليوث يتصدر دوري محمد بن سلمان:

واستغل الليوث تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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