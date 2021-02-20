الشباب: رصدنا كافة الإساءات والتجاوزات وسنتخذ الإجراءات القانونية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الإدارة القانونية في نادي الشباب أنها قامت برصد كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي وإدارته ومنسوبيه عبر الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

الشباب يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن إدارته القانونية شرعت في إقامة الدعاوي القانونية ضد مرتكبي هذه الإساءات والتجاوزات من جهات وأفراد لدى جهات الاختصاص.

وأتى ذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بعد مباراة الليث والنصر يوم السبت الماضي حيث وجه البرازيلي سيبا لاعب الليث، اتهامات لحسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر بالتلفظ عليه بقول عنصري.

قرارات الانضباط تجاه البلطان وحسين عبدالغني

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط كانت أصدرت قرارًا يوم الاثنين الماضي بحرمان خالد البلطان رئيس الشباب من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لمدة 15 يومًا، بالإضافة لإيقاف حسين عبدالغني من حضور المباريات مع النصر بشكل مؤقت.

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