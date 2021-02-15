إيقاف حسين عبدالغني ومنع البلطان من دخول الملاعب 15 يومًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها ضد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني، ورئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان.

إيقاف حسين عبدالغني ومنع البلطان:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول لكرة القدم، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وشهدت مباراة النصر والشباب في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشادة بين حسين عبدالغني ونجم الليوث البرازيلي سيبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والشباب يُصعدان الأزمة:

وبعثت إدارة العالمي خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن أحداث مباراة النصر والشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، قررت إدارة نادي الشباب التقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر بعد الإساءة لنجم الليوث، مؤكدة أن سيبا تعرض لإساءة عنصرية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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