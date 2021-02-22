الشباب سلاح الباطن ضد القادسية

المواطن - مروة نبيل

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استعان مساعد مدرب الفريق السماوي، أنطونيو جورج بعدد من لاعبي فريق الشباب استعدادًا لمباراة الباطن ضد القادسية المقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء.

الباطن يستعين بلاعبيه الشباب

ويتولى جورج قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بشكل مؤقت، بعد إصابة المدير الفني خوسيه جاريدو بفيروس كورونا المستجد، واضطر للاستعانة باللاعبين الشباب لتعويض الغيابات العديدة.

واختتم الفريق السماوي تحضيراته الأخيرة لمباراة الباطن ضد القادسية المقبلة، حيث أجرى مرانه اليوم على ملعب النادي الرئيسي، وبدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها الطريقة التي سيلعب بها.

وأكدت التقارير أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي فابيو أبرو، التريندادي خاليم هايلاند وراكان الشملان لتتأكد جاهزيتهم لمباراة الباطن ضد القادسية.

وكان نادي الباطن قد كشف مؤخرًا عن إصابة حوالي 15 لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناة 6 عناصر من الأجهزة الفنية والإدارية، يتقدمهم المدير الفني البرتغالي جاريدو.

الباطن ضد القادسية

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد القادسية على ملعب نادي الباطن، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق السماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

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