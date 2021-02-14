الشباب يتقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، التقدم بشكوى رسمية ضد إداري النصر بعد الإساءة لنجم الليوث، البرازيلي سيبا “سيباستياو جونيور”.

الشباب يُصعد الأزمة:

وأصدر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بيانًا جاء فيه: “بناء على الشكوى المقدمة من سيبا المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي النصر خلال مباراة الفريقين فإن الإدارة تستنكر هذا التصرف”.

وتابع النادي في بيانه: “وتؤكد إدارة النادي أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة للنظر بهذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي”.

سيبا يكشف التفاصيل والنصر يُطالب بتدخل الوزير:

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد بعثت خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف سيبا خلال مقطع فيديو عبر حساب نادي الشباب عن تفاصيل الأزمة مع المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، مؤكدًا أنه تفاجأ بتلفظه بألفاظ عنصرية ضده، ووصفه بـ”القرد”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بعد 20 دقيقة تقريبًا من نشر الفيديو، حذف حساب نادي الشباب مقطع الفيديو الذي تحدث فيه البرازيلي سيبا، قبل أن يصدر بيانًا رسميًّا ويؤكد التقدم بشكوى.

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