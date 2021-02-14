‎الرئيسية
الرياضة
الشباب يحذف فيديو سيبا بشأن أزمة حسين عبدالغني
بعد نشره على تويتر بـ20 دقيقة فقط

الشباب يحذف فيديو سيبا بشأن أزمة حسين عبدالغني

2021/02/14
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الشباب يحذف فيديو سيبا بشأن أزمة حسين عبدالغني سيبا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 نادي الشباب يحذف فيديو سيبا:
2 النصر يُطالب بتدخل وزير الرياضة:

حذف نادي الشباب الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع الفيديو الذي تحدث فيه نجم الفريق الأول، البرازيلي سيبا بشأن أزمته مع المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني.

نادي الشباب يحذف فيديو سيبا:

وكشف سيبا خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب نادي الشباب وحذفه بعد 20 دقيقة تقريبًا، عن تفاصيل الأزمة مع حسين عبدالغني، مؤكدًا أنه تفاجأ بتلفظه بألفاظ عنصرية ضده، ووصفه بـ”القرد”.

وطالب البرازيلي سيبا خلال تصريحاته رئيس نادي الشباب خالد البلطان بإنصافه؛ حتى لا يضطر إلى اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سيبا
النجم البرازيلي – المصدر @AlShababSaudiFC

النصر يُطالب بتدخل وزير الرياضة:

وفي السياق ذاته، بعثت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، اليوم الأحد، خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد لعب ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

حسين عبدالغني
حسين عبدالغني – المصدر @AlNassrFC

شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :