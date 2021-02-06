الشباب يحسم رسميًّا مصير انتقال الحمدان لـ الهلال بنصف الموسم

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الشباب، رسميًّا، مصير انتقال المهاجم عبدالله الحمدان لنادي الهلال في نصف الموسم الحالي، بعد أن تعاقد اللاعب صاحب الـ21 سنة مع الزعيم مؤخرًا لمدة خمس سنوات.

ناصر الشيبان – مراسل القنوات السعودية الرياضية : -بحسب مصادرنا- سيلعب عبدالله الحمدان آخر مباراة له بقميص #الشباب.. وتم الاتفاق على بيع المتبقى من عقده لنادي #الهلال.#الشباب_الرائد pic.twitter.com/GyBCE83mEM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 6, 2021

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن الليث وافق على انتقال الحمدان للهلال بنصف الموسم الحالي، حيث ستكون مباراة الرائد هي آخر مباراة له مع الليث، ثم سينضم للهلال حيث تم الاتفاق بين إدارة الهلال وإدارة الليث على دفع القيمة المتبقية في عقد اللاعب من قبل الهلال للحصول على خدمات الحمدان بالفترة الحالية بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.

الحمدان هلالي لـ خمسة مواسم:

يذكر أن إدارة الهلال كانت أعلنت يوم 26 يناير الماضي عن ضم الحمدان لمدة خمسة مواسم قادمًا من الليث.

وكان عبدالله الحمدان رفض عروض التجديد له من قبل إدارة نادي الشباب، وهو الأمر الذي أكده خالد البلطان رئيس النادي في وقت سابق، لينضم للفريق الهلالي.

سامي الجابر يتغنى بقدوم الحمدان من الشباب:

وفي وقت سابق، أشاد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر بصفقة انضمام المهاجم عبدالله الحمدان إلى صفوف الزعيم، قادمًا من صفوف الليث.

وقال سامي الجابر نجم الهلال السابق عن صفقة الحمدان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “صفقة نوعية متميزة نجحت الإدارة الهلالية في إتمامها شكرًا للمميز ابن نافل وفريق عمله.. أما عن عبدالله ( الواثق ) فما وقفت عليه هو مشروع لنجم آسيوي أجزم أنه سيكون اسمًا لامعًا وسيضيف له الهلال الكثير”.







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