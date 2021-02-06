الشباب يُعلن رحيل الحارس الليتواني أرلا

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي الشباب، مساء اليوم السبت، مخالصة بالتراضي مع الحارس الليتواني جايدريوس أرلايوسكايس حارس الفريق الكروي الأول السابق بالليث.

وأكد الليث في بيانه أنه تم إسقاط اسم الحارس أرلا من كشوفات الفريق الأول لكرة القدم بعد توقيع المخالصة المالية معه.

الأندية التي لعب لها أرلا قبل الليث:

وكان أرلا سبق له اللعب مع فرق رومانية عدة مثل سي إف أر كلوج وستيوا بوخارست وأونيريا، كما سبق له اللعب مع ناديي إسبانيول الإسباني وواتفورد الإنجليزي.

الشباب يستعيد صدارة دوري محمد بن سلمان مجددًا:

وفي سياق آخر، انتهت مباراة الشباب والرائد في الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليث برباعية لهدف واستعادته صدارة دوري المحترفين مرة أخرى.

وبدأ الليث الشوط الأول ضاغطًا بكل قوة، حيث تمكن اللاعب إيفر بانيغا نجم الأرجنتين من إحراز الهدف الأول لليث بالدقيقة الـ18 من ركلة جزاء، وبعدها بسبع دقائق أضاف مواطنه كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الزوري.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين، واصل الليث أداءه الممتع ليُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز. وانتهى الشوط الأول بتقدم الليث على الرائد بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني من المباراة، قلص الرائد الفارق عبر اللاعب كريم البركاوي بعد خطأ قاتل من اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة الـ49.

وبدأ الرائد يضغط بكل قوة أملًا في إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد ذلك تمكن الشباب، من إحراز الهدف الرابع بالدقيقة الـ73 بضربة رأسية متقنة من اللاعب كريستيان جوانكا.

وانتهت المباراة بفوز الليث برباعية لهدف ليُصبح رصيده 35 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة بالمركز الثاني عشر.







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