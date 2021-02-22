الشعلان يطرح سؤالًا بعد بيان الانضباط بشأن أزمة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

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طرح الإعلامي والناقد الرياضي خالد الشعلان سؤالًا على لجنة الانضباط، بعد بيانها الأخير بشأن مستجدات أزمة مباراة النصر والشباب التي أُقيمت بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سيبا لم يتم إيقافه

وغرد الشعلان قائلًا: ” كيف يتم توضيح ما لا يستدعي توضيحه، اللاعب سيبا لم يتم إيقافه مؤقتًا مثل حسين عبدالغني والبلطان، لا سيما أنه هو من أشعل القضية، والتوضيح لم يأت بجديد، فالسرية وأخذ الإفادات والتحقيق كلها منصوص عليها بلائحة الانضباط!”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم أكدت قبل قليل أنها ستُصدر قراراتها بشأن أزمة مباراة النصر والشباب في الأيام القليلة القادمة.

وأشارت اللجنة إلى سرية المعلومات حول القضايا المنظورة، وأنها طلبت إفادات حول القضية ولا زالت تتلقاها، كما أكدت على وصول شكاوى إضافية أمس وهي تحت التدقيق.

وأضاف الحساب الرسمي لاتحاد القدم قبل قليل أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت بعد مباراة النصر والشباب، حرصًا منها على سلامة كافة الإجراءات القانونية، ومنح كافة الأطراف حق الرد، والتوضيح حسب اللوائح والأنظمة.

قرارات أزمة مباراة النصر والشباب بالأيام المقبلة

وتوضح لجنة الانضباط أنه في حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية، ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، وسيكون الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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