الصحة: زيادة ملحوظة في الحالات الحرجة وإصابات كورونا المؤكدة والنشطة

المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (310) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368639) حالة، من بينها (2146) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (375) حالة حرجة، كما تم تسجيل (271) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360110) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6383) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة “رحمهم الله جميعاً”، فيما تم إجراء (52176) فحصا مخبريا.

الصحة تجدد التأكيد على الإجراءات الاحترازية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

زيارة عيادات تطمن ومراكز تأكد

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.







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