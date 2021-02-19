الصرامي: إدارة النصر عاجزة عن تصحيح المسار

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن إدارة العالمي الحالية برئاسة صفوان السويكت غير قادرة على تصحيح مسار الفريق.

الصرامي ينتقد إدارة النصر

وقال الصرامي: “لكبار رجال النصر وصانعي تاريخه ومجده وأمجاده.. رسالة من جمهور الأصفر.. وضع النادي في خطر والإدارة مع كامل الاحترام لأشخاصها عاجزة عن تصحيح مسار النادي”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق باسم العالمي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لم يعد هناك وقت للصبر النصر بحاجتكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.

وكان الصرامي قد علق على مطالب الجماهير برحيل الإدارة قائلًا: “استقالة السويكت مطلب نصراوي.. هاشتاق يتصدر الترند أعتقد مطلب عادل جدًا من مدرج الشمس، وإذا رحل الرجل خلال الساعات المقبلة فهو يقدم أكبر هدية لكبير العاصمة”.

استقالة السويكت مطلب نصراوي

وأطلقت جماهير العالمي، أمس الخميس، هاشتاق استقالة السويكت مطلب نصراوي عبر “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وطالبت برحيل الإدارة سريعًا بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، من الفوز 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 8 لقاءات.

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