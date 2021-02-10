الصرامي متخوف من الفوضى الإدارية في النصر

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي تخوفه من المشاكل الإدارية التي يُعاني منها العالمي خلال الفترة الحالية.

الصرامي متخوف من الفوضى الإدارية

وتساءل سعود الصرامي عن موقف رجال النصر من الوضع الحالي بشأن احتمالية منع الفريق الأول لكرة القدم من تسجيل لاعبين جدد لـ3 فترات، بسبب مستحقات غلطة سراي التركي من انتقال لاعبه البرازيلي مايكون إلى صفوف العالمي.

وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النصر إلى أين؟.. صمت كبار رجال النصر على هذه الفوضى الإدارية ستكون نتائجه وخيمة على مستقبل النادي العاصمي”.

وتابع الصرامي: “ملف الشكاوى مليء بالمطالبات المالية.. وقبل أيام نشرت الصحف وقف حسابات النصر البنكية بقرار من محكمة التنفيذ.. والآن يؤكد برنامج في المرمي عن قرار منع من التسجيل من fifa”.

النصر يسعى لحل الأزمة

وسيتم منع نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات في حالة عدم التزامه بسداد المستحقات، وفي حالة استمراره في عدم سداد المستحقات سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط وقد يصدر عقوبات إضافية.

وأكد مصدر في النادي أن الإدارة تسعى لحل الأزمة وسداد المبلغ المستحق خلال الفترة المقبلة، وسيكون قادرًا على تسجيل لاعبين جدد، نافيًا الأنباء التي ترددت بأن النادي معرض للشطب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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