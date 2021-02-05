الصرامي يكشف أسباب سعادة جماهير نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن سعادته باستعادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمستواه المعهود؛ وتحقيقه لانتصارات متتالية.

أسباب سعادة جماهير نادي النصر

وعلق سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أسباب سعادة الجماهير، قائلًا: “سعادة مدرج الشمس ليس بتجدد آماله بالمنافسة على الدوري فاللقب فات العالمي”.

وتابع: “سعادة عشاق نادي النصر بعودة فريقهم لجزء من عافيته التي تأخرت.. وسعادتهم أكثر بتطور نجومهم المحلية التي وضعوا بصمتهم الفنية الواضحة على نتائج النصر.. شكرًا للمدرب الكرواتي وللكابتن حسين على ما قدماه”.

النصر يستعيد بريقه مع هورفات

وبدأ نادي النصر منافسات الموسم الحالي بشكل مخيب للآمال، حيث تلقى عدة هزائم، ليحتل المراكز الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينتفض وتتحسن نتائجه بعد رحيل مدربه البرتغالي روي فيتوريا والاستعانة بالكرواتي ألين هورفات.

وتمكن العالمي من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، ويملك مباراة مؤجلة.

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على الهلال بثلاثية، ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي، ويصبح أول فريق يحصد اللقب مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 عقب تفوقه على التعاون.







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