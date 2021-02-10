الصيعري: نادي الهلال لم يكن مقنعًا ضد العين

المواطن - مروة نبيل

استعاد نادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لنغمة الانتصارات بفوز كبير ضد فريق العين، إلا أن الجماهير لازالت غاضبة لعدم تصدره جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال لم يكن مقنعًا

وقال الإعلامي وليد الصيعري خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا” على القنوات الرياضية السعودية: “نادي الهلال لم يكن مقنعًا في مواجهة الأمس ضد العين، وظروف المباراة هي من خدمته”.

وعن غضب جماهير الزعيم خلال الفترة الماضية، علق الصيعري قائلًا: “جمهور نادي الهلال معتاد على الصدارة والبطولات، ومن حقه أن يغضب عندما لا يشاهد الفريق الأول في صدارة الترتيب”.

وفي السياق ذاته، علق مقدم البرنامج، هاني البشر على أداء الزعيم قائلًا: “مباراة الأمس ليست مقياسًا لعودة الهلال إلى المستوى المعهود، مباراة الديربي بعد ثلاث جولات هي من ستحدد مصير رازفان لوشيسكو”.

وواصل هاني البشر تصريحاته قائلًا: “العين يقدم مستويات فنية جيدة في أكثر من مباراة لكن النتائج لا تخدمه، وعلى الرغم من الدروب الذي يمر به نادي الهلال إلا أنه لا زال بالمركز الثاني”.

الزعيم يستعد نغمة الانتصارات بخماسية

ولعب الهلال ضد العين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز بخماسية دون رد سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميز “سوبر هاتريك” وسالم الدوسري.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.







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