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الصيعري: نادي الهلال لم يكن مقنعًا ضد العين
رغم فوزه بخماسية دون رد

الصيعري: نادي الهلال لم يكن مقنعًا ضد العين

2021/02/10
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصيعري: نادي الهلال لم يكن مقنعًا ضد العين جانب من المباراة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 نادي الهلال لم يكن مقنعًا
1.1 الزعيم يستعد نغمة الانتصارات بخماسية

استعاد نادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لنغمة الانتصارات بفوز كبير ضد فريق العين، إلا أن الجماهير لازالت غاضبة لعدم تصدره جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال لم يكن مقنعًا

وقال الإعلامي وليد الصيعري خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا” على القنوات الرياضية السعودية: “نادي الهلال لم يكن مقنعًا في مواجهة الأمس ضد العين، وظروف المباراة هي من خدمته”.

وعن غضب جماهير الزعيم خلال الفترة الماضية، علق الصيعري قائلًا: “جمهور نادي الهلال معتاد على الصدارة والبطولات، ومن حقه أن يغضب عندما لا يشاهد الفريق الأول في صدارة الترتيب”.

 

نادي الهلال
غوميز وكاريلو – المصدر spl

وفي السياق ذاته، علق مقدم البرنامج، هاني البشر على أداء الزعيم قائلًا: “مباراة الأمس ليست مقياسًا لعودة الهلال إلى المستوى المعهود، مباراة الديربي بعد ثلاث جولات هي من ستحدد مصير رازفان لوشيسكو”.

وواصل هاني البشر تصريحاته قائلًا: “العين يقدم مستويات فنية جيدة في أكثر من مباراة لكن النتائج لا تخدمه، وعلى الرغم من الدروب الذي يمر به نادي الهلال إلا أنه لا زال بالمركز الثاني”.

 

نادي الهلال ضد العين
جانب من المباراة – المصدر spl

الزعيم يستعد نغمة الانتصارات بخماسية

ولعب الهلال ضد العين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز بخماسية دون رد سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميز “سوبر هاتريك” وسالم الدوسري.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.

غوميز
غوميز – المصدر spl

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