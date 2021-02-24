العقوبة المتوقعة على سعود كريري

المواطن - مروة نبيل

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كشف أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، العقوبة المتوقعة على مدير الكرة في نادي الهلال، سعود كريري في حالة ثبوت مخالفته خلال مباراة النصر.

عقوبة سعود كريري

وكان حكم ديربي الرياض قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه سعود كريري عند الدقيقة 40، بعد مشادته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق الأمير قائلًا: “طالما تم إبعاد الإداري بالبطاقة الحمراء المباشرة؛ فهنا لا بد أن يرفع الحكم في تقريره هذه الحالة وعلى ضوئه تتخذ لجنة الانضباط قراراً إما بزيادة عدد مباريات الإيقاف؛ أو بإضافة غرامة مالية، أو كلاهما”.

وبشأن مقطع الفيديو المتداول لإداري الهلال، سعود كريري، وهو يشير بيده بحركة نحو الرقبة، وهي الحركة التي تم تفسيرها بأنه تهديد للاعبي النصراوي بيتروس.

كتب الأمير: “هذه الحركة ثقافة غربية تعني التشجيع والتحفيز ومأخوذة من سباقات الخيل عندما يقوم الفارس بالربت على مؤخرة حصانه لتشجيعه وتحفيزه؛ صحيح الحركة ممكن تفهم خطأ في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة ولكنها ثقافة معروفة في المجتمعات الغربية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ظاهر الحركة؛ تهديد، ولكن في مثل هذه الحالات لابد من الاستعانة بخبير في قراءة حركة الشفايف لمعرفة المفردات المستخدمة ومدلولها”.

وواصل الخبير القانوني تغريداته بشأن سعود كريري قائلًا: “فإذا ثبت عن الخبير أنها مفردات تهديد فذلك يعد مخالفة لأحكام المادة ٨١/٦/٣ من لائحة الانضباط وعقوبته؛ غرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف، إيقاف ٢-٥ سنة”.

الهلال يخسر الديربي

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن العالمي من حسم ديربي الرياض لصالحه بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 36 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النصر إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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