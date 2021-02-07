العمري ينفرد بصدارة الهدافين السعوديين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم حسن العمري تألقه اللافت مع القادسية هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العمري يتصدر قائمة الهدافين السعوديين

ونجح حسن العمري في تسجيل 10 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، وكان آخرها هدفه في شباك ضمك بالجولة الـ17، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليُساهم في حصد فريقه لنقطة هامة.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان ترغب في التعاقد مع حسن العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن تعاقده مع القادسية ينتهي بنهاية منافسات الموسم الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة التعاون في الجولة الـ18، يوم السبت المقبل.

الهدافون السعوديون هذا الموسم

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الهدافين السعوديين بعد مرور 17 جولة، والتي يتصدرها العمري، يليه نجم نادي الفتح، علي الزقعان برصيد 5 أهداف.

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صالح الشهري الذي رفع عدد أهدافه إلى 4 أهداف، بالتساوي مع المتألق مع النصر خلال الجولات الماضية، خالد الغنام.







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